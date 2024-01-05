Tarsus’ta bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mantaş Mahallesi’nde, Rıdvan Karayusufoğlu’nun (54) kullandığı bisiklet ile karşı yönden gelen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada Rıdvan Karayusufoğlu hayatını kaybetti, motosikletli ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, Karayusufoğlu’nun cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.