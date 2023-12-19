Tarsus’ta çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülek Mahallesi 9. Sokak No 4 adresinde M.A.’ya ait birinci kattaki evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor.