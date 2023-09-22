Tarsus’ta ev yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında eski yapı ev zarar gördü.

Şehitishak Mahallesi 3319 sokak no.12 adresinde bulunan ve bir bölümü ahşap bir bölümü betonarme olan evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ahşap alanda çıkıp evin betonarme kısmına sıçrayan yangını söndürdü. Kimsenin olmadığı evlerde maddi hasar oluştu. Evin kime ait olduğu henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.