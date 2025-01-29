Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tarsus’ta ev yangını

Ajans Haberleri
  • 29.01.2025 15:08
  • Giriş: 29.01.2025 15:08
  • Güncelleme: 29.01.2025 15:08
Kaynak: İHA
Tarsus’ta ev yangını

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Duatepe Mahallesi 1106 Sokak üzerinde bulunan Soyupaklar Apartmanı’nın 3. katında B.Y.’nin kiracı olarak oturduğu evde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Aşırı duman nedeniyle bir vatandaşın İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiği yangında şans eseri yaralanan olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol