Tarsus’ta ev yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi devlet hastanesi karşısında bulunan alanda yer alan müstakil bir evde gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı anda yaşanan yangını çevredekiler itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın maddi hasara neden olurken, inceleme başlatıldı.