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Tarsus’ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 08.06.2025 21:05
  • Giriş: 08.06.2025 21:05
  • Güncelleme: 08.06.2025 21:07
Kaynak: İHA
Tarsus’ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Tarsus’ta bir eve yapılan silahlı baskında 2 kişi ölü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, iki ay önce bir düğünde çocuklar arasında yaşanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile, dün yeniden karşılaşarak tartışma yaşadı. Tarafların çevredekiler tarafından sakinleştirildiği olayın ardından bugün taraflardan biri, diğer ailenin Yenice Mahallesi Değirmen Sokak’taki evine silahlı baskın düzenlendi. Çıkan çatışmada Hasan P. (48) ile kardeşi Yalçın P. (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin P. (45) ve Şehmuz D. (39) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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