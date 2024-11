Tarsus’ta festival sona erdi

Kapılarını 3’üncü kez açan Uluslararası Tarsus Festivali, etkinlikler ve akşamları gerçekleşen konserlerle Tarsuslulara müzik ziyafeti yaşattı. İlk gün Madrigal'in sahne almasıyla başlayan konserler, ikinci gün Candan Erçetin’le devam etti. Son gün ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın ‘Senfonik 90'lar Türkçe Pop’ konserinde nostalji rüzgarı esti. 3 gün boyunca eğlencenin tadını doyasıya çıkaran yurttaşlar, festival sayesinde kentin canlandığını ve etkinliklerle birlikte kendilerinin de moral bulduğunu söyledi.

Kapanış konserinde Yarenlik Alanı’nı dolduran Tarsuslulara hitaben bir konuşma yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Dolu dolu muhteşem bir 3 gün yaşadık sizlerin sayesinde. Harika bir festival, harika bir etkinlikti, her anımızda yer aldığınız için siz değerli Tarsuslulara teşekkür ediyorum. Seneye 4’üncüsünü daha da güzel yapacağımıza inandığımız ve bildiğimiz 4. Uluslararası Tarsus Festivali’nde görüşmek üzere” ifadelerine yer verdi. Özdülger konuşmasını ardından tüm orkestra adına Orkestra Şefi Duygu Deniz Demirel’e çiçek takdim etti.

Kent Orkestrası Solistlerinden Tuğçe Berdilek, “Böyle bir festivalin düzenlenmesi ve 3. yıla gelmesi çok güzel. Demek ki herkesin yoğun ilgisini görüyor ve keyifli geçiyor. Bu seneki festival de çok keyifliydi. Yine festival kapsamında konserlerimiz oldu. İnsanların bir araya gelip kaynaşmasına da sebep oluyor. Orkestra adına çok mutluyum” sözlerine yer verdi.

Yarenlik Alanı’nda esnaflık yapan Diyar Güven Altın, “Çok güzel bir şekilde belediyemiz festivalini gerçekleştirdi. Hem esnafa hem de halkımıza güzel bir hizmet oldu, gayet eğlendik. Esnaflara da yararı oldu ve Tarsus epey bir canlandı” dedi. Yurttaşlardan Işık Naneli ise, “Çok güzel, eğlenceli bir festival oldu. Geçen yıllara göre bu yıl daha fazla insan vardı. Gayet güzel bir festival oldu” diye konuştu.

Festivalin her anında eğlendiğini söyleyen Gönül Cömert, “Çok beğendik festivali, umarım her sene olur. Yüz boyatmadan konserlere kadar her şeye katıldık. Oldukça verim aldık. Kafamız dağıldı, stresimizi attık” dedi. Müzeyyen Öcek isimli yurttaş ise “Çok eğlenceli ve güzel geçti. Umarım tekrarı olur” şeklinde konuştu.