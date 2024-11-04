Tarsus’ta halk festivale doydu

Haber Merkezi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 1-3 Kasım tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği ‘Uluslararası Tarsus Festivali’ sona erdi. Mersinlilerin kültür ve sanata doyduğu ‘Tarihin izinde, efsaneler içinde’ sloganıyla düzenlenen festival dolu dolu geçti.

KADINLARA DESTEK

Festival Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer’in katıldığı kortej yürüyüşüyle 1 Kasım'da başladı. Söyleşilerden atölyelere, gastronomi sunumlarından dans gösterilerine, konserlerden sergilere kadar birbirinden farklı ve renkli etkinliklerin gün boyu yurttaşlarla buluştuğu festivalde gastronomi sunumu da yapıldı. 7’den 70’e herkesi kapsayan etkinliklerlerde çocuklar keyifli vakit geçirdi, serbest resim çalışmaları ile yaratıcılıklarını ortaya koydu. Festivalde ‘Artık Biliyorum’ söyleşisi de düzenlendi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, 2019 yılında kooperatifin kurulma sürecinden bahsederek “Kadınların ortak isteği üretmek ve sosyalleşmek. Kooperatif ve paydaş olduğumuz projelerle yaklaşık 6 bin kadınla iş birliği yaptık. Binlerce kadının hayatına dokunduk” dedi. ‘Küresel iklim krizi, tarım ve onarıcı tarıma geçiş’ konulu söyleşide konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer de tarıma desteğin belediyelerin asli görevi olmamasına rağmen hükümetin boş bıraktığı yerleri belediyelerin doldurması gerektiğini söyledi. Seçer, şöyle devam etti: “Halkın hassasiyetlerini, ihtiyaç durumlarını bilen en yakın kurum belediyelerdir. Bölgesinde tarımsal üretim kapasitesi olan her belediye başkanı tarıma destek vermek zorunda. Yoksa üretim mümkün değil.’’