Tarsus’ta iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde markette gece saatlerinde çıkan yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi 1908 sokaktaki markette, gece saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı.

H.K.’ye ait ve içerisinde olay anında kimsenin olmadığı markette çıkan yangına, ihbar üzerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Marketin büyük bölümünü saran alevler söndürüldü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.