Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tarsus’ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.08.2024 17:19
  • Giriş: 01.08.2024 17:19
  • Güncelleme: 01.08.2024 17:19
Kaynak: İHA
Tarsus’ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Gülek Mahallesi ile Ardıçlı Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.A.’nın kullandığı 51 HL 834 plakalı kamyon ile M.B.’nin kullandığı 01 P 3134 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü M.B. araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanarak araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol