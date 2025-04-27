Tarsus’ta otomobil yangını

Mersin’de otoyolda seyir halindeki bir otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y.’nin sürücülüğünü yaptığı 33 ANR ... plakalı otomobil otoyoldan Tarsus istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olayda araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.