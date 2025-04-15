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Tarsus’ta otoyolda araç yangını

Ajans Haberleri
  • 15.04.2025 16:14
  • Giriş: 15.04.2025 16:14
  • Güncelleme: 15.04.2025 16:14
Kaynak: İHA
Tarsus’ta otoyolda araç yangını

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Pozantı-Adana istikameti Gülek Tüneli çıkışında seyir halindeki bir araç alev alev yandı.
Alınan bilgiye göre, A.S.’nin sürücülüğünü yaptığı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Şans eseri yaralananın olmadığı yangında araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

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