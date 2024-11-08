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Tarsus’ta seyir halindeki tır alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki kumaş ve banyo malzemesi yüklü tırın dorsesi yandı.

Ajans Haberleri
  • 08.11.2024 23:55
  • Giriş: 08.11.2024 23:55
  • Güncelleme: 09.11.2024 00:48
Kaynak: İHA
Tarsus’ta seyir halindeki tır alev alev yandı


Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana istikameti Çamtepe kavşağı civarında meydana geldi. U.Y.’nin kullandığı kumaş ve banyo malzemesi yüklü tırın 01 COV 61 plakalı dorsesinin lastik bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu ve çekiciyi dorseden ayırdı. Dorseyi saran alevler olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

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