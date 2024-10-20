Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tarsus’ta seyir halindeki tır yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki tırda yangın çıktı.

Ajans Haberleri
  • 20.10.2024 00:01
  • Giriş: 20.10.2024 00:01
  • Güncelleme: 20.10.2024 00:01
Kaynak: İHA
Tarsus’ta seyir halindeki tır yandı


Yangın, otoyolda Tarsus-Pozantı istikameti Damlama bölgesi civarında meydana geldi. Özel bir firmaya ait 63 AFA 543 çekici ve 63 AEV 104 dorse plakalı malzeme yüklü tır seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

BirGün'e Abone Ol