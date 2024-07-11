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Tarsus’ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Güncel
  • 11.07.2024 08:54
  • Giriş: 11.07.2024 08:54
  • Güncelleme: 11.07.2024 08:56
Kaynak: İHA
Tarsus’ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Olay, Tarsus’a bağlı Karaçerçili Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kanaldaki cesedin M.A.’ya (53) ait olduğunu belirledi. Cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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