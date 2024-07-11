Tarsus’ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Güncel 11.07.2024 08:54 Giriş: 11.07.2024 08:54

Güncelleme: 11.07.2024 08:56 Kaynak: İHA

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