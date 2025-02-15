Tarsus’ta sunta fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde sunta fabrikasının makine bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ferahimşalvuz Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde bulunan ve üretimi durdurulan sunta fabrikasının makine bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan personellerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Olayda maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.