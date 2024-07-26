Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Y.’nin kullandığı 27 BCS 33 plakalı otomobil, otoyol Damlama mevki Pozantı-Tarsus istikametinde ilerlerken, bilinmeyen bir nedenle önünde Bekir Varlı’nın sürücülüğünü yaptığı 68 BF 168 plakalı otomobile arkadan çarptı. Şiddetli çarpışma neticesinde her iki araçta yoldan çıkarak orta refüje savruldu.

Kazada, sürücü Bekir Varlı (51) yaşamını yitirirken, 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.