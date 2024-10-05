Tarsus’ta trafik kazası 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Y.Ç.’nin sürücülüğünü yaptığı 27 LS 017 plakalı otomobil Pozantı-Tarsus istikameti 3. kaçış rampası bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza neticesinde iki kişinin bulunduğu araç büyük hasar aldı.

Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü Y.Ç., ihbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.