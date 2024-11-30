Tarsus’ta trafik kazası: 1 yaralı



Alınan bilgiye göre, U.Y. yönetimindeki 33 AVA 747 plakalı tır, 82 Evler Mahalesi Adana Caddesinde yol kenarında park halindeki 01 ACJ 57 plakalı otomobile, daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Kazada elektrik direği devrildi. Kaza yerine trafik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Elektrik direğinin devrilmesi sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.