Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tarsus’ta trafik kazası 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.02.2025 17:09
  • Giriş: 07.02.2025 17:09
  • Güncelleme: 07.02.2025 17:09
Kaynak: İHA
Tarsus’ta trafik kazası 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tekke Mahallesinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.A.’nın kullandığı 33 ATU 468 plakalı motosiklet ile M.G. idaresindeki 33 ANU 993 plakalı pikap çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü özel sağlık kabinesi hemşiresi İ. A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İ.A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hemşire İ.A.’nın tedavisi devam ederken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol