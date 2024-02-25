Tarsus’ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyol Pozantı-Tarsus istikameti Damlama bölgesinde L.A.’nın sürücülüğünü yaptığı 32 YU 032 dorse plakalı tır, önde giden ve plakası öğrenilemeyen başka bir tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın zarar gören kupası içerisinde sıkışan sürücü L.A. ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.