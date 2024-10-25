Tarsus’ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, Karadiken Mahallesi’ndeki sağlık ocağı yakınında meydana geldi. S.Y. idaresindeki 01 AAU 441 plakalı kamyonet, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.