Tartışılan 9. Yargı Paketi: Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketi'nin "temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama ile aile kurumunu güçlendirmeyi" içerdiğini söyledi. Tunç, "Milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Güncel 12.07.2024 13:45 Giriş: 12.07.2024 13:45

Güncelleme: 12.07.2024 13:45 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA