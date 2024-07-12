Tartışılan 9. Yargı Paketi: Bakan Tunç'tan açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan 9. Yargı Paketi'nin "temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama ile aile kurumunu güçlendirmeyi" içerdiğini söyledi. Tunç, "Milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulu'nda 'uzlaşı' içerisinde kabul edileceğine inandığını ifade etti.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini bildirdi.
Tunç, kanun teklifinin "yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama" gibi alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişleteceğini savundu.
Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.