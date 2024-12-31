Tartışılan ihale bitti: CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, 'Suç duyurusunda bulunacağız' dedi

Delice-Çorum arasındaki 120 kilometrelik hızlı tren hattı için 27 Aralık'ta yapılması planlanan ancak tepkiler üzerine bugüne ertelenen ihale, Devlet Demiryolları İşletmesi'nde gerçekleştirildi. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye, Yapı Merkezi İnşaat+YSE Yapı iş ortaklığı ile REC Uluslararası İnşaat+Cengiz İnşaat iş ortaklığının teklif sunduğu belirtildi.

"AK PARTİ YENİ BİR DİZAYN YAPTI"

İhalenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şu iddialarda bulundu:

"Adrese teslim dediğimiz Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı İhalesi adrese teslim bitti. 27 Aralık’taki ihale yapılmadan önce Çelikler ve Gülermak’ın ihaleyi kazacağı ortaya çıkınca ihale 31 Aralık 2024’e ertelenmişti. AK Parti yeni bir dizayn yaptı. İşin üst yapı şirketini değiştirdi ancak ballı börekli altyapı kısmını aynı şirkete verdi. İhaleyi kazanacağı daha önce ilan edilmiş olan Çelikler (YSE Yapı) kazanan iki şirketten biri oldu. İhalenin tutarı: 75.249.608.232 TL, Kazanan: YSE Yapı ve Yapı Merkezi.

Danışıklı dövüşle sadece iki teklif verilen, adrese teslim pazarlık usulüyle ihale edilen, kılıfına uydurulmuş bu ihalede rekabet koşulları oluşmamıştır. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız."

"BAKANLIĞIMIZIN İNCELEMESİNDEN SONRA DAHA DETAYLI AÇIKLAMA YAPILACAKTIR"

Öte yandan, AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da sosyal medya hesabından “Özlemini duyduğumuz hızlı tren ihalesi yapılmıştır. Bakanlığımızın incelemesinden sonra daha detaylı açıklama yapılacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun” paylaşımında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl yaptığı açıklamada, projeye ilişkin "Delice-Çorum YHT projesinin ihalesini 2024 yılında yaparak, çalışmalara başlıyoruz inşallah. 120 kilometre uzunluğundaki Delice-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu'muzu tamamladığımızda, 250 km/saat tasarım hızına sahip Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu'muz ile entegre olacak. Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattımızda hızlı tren seferleri düzenleyeceğiz. Hattımızın devreye girmesi ile birlikte 240 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında yaklaşık 3,5-4 saat süren ulaşım süresi, 1,5 saatten daha kısa sürecek" bilgisini vermişti.