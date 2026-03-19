Tartışma yaratmıştı: Danıştay, MEB’den “Ramazan Genelgesi” için savunma istedi

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderdiği “Ramazan Ayı Etkinlikleri” ile ilgili MEB'den savunma istedi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre, Danıştay 12 Mart’ta Bakanlıktan savunma alınmasına karar verdi.

Ayrıca yürütmenin durdurulması talebinin, bakanlığın savunması alındıktan veya yasal savunma süresi tamamlandıktan sonra değerlendirileceği açıklandı.

Savunma süresi ise beş gün olarak belirlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Laiklik Meclisi, SOL Parti ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12 Şubat 2026 tarihli “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Ramazan Ayı Etkinlikleri” talimatına tepki göstermiş, düzenlemenin laiklik ilkesine ve eğitimin bilimsel niteliğine aykırı olduğu gerekçesiyle Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı.