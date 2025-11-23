Tartışmaların odağındaki amigo hakkında çarpıcı iddia

Trabzonspor’un son karşılaşmasında İstiklal Marşı sırasında eli cebinde durduğu için tepki toplayan amigo Mehmet Fındıkçı'nın Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TİSKİ’de çalıştığı ve hiç işe gitmeden maaş aldığı iddia edildi.

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, belediye meclisinde yaptığı konuşmada Fındıkçı’nın TİSKİ’deki pozisyonuna dair sorular sordu.

Zorlu, meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“İstiklal Marşımız ve Atatürk bizim için tartışılmaz değerlerdir. Hepimizin izlediği görüntülerde bu değerlere saygısızlık eden bir şahıs var. Bu kişi aynı zamanda Trabzonspor’da taraftar grubuna liderlik ediyor ve bildiğimiz kadarıyla TİSKİ personeli.

Trabzonspor kendi içinde disiplin süreci başlattı. Peki TİSKİ yönetimi ne yaptı? Ayrıca hiç işe gitmeden maaş aldığı iddiaları var. Bu konuda adım atıldı mı? Kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor.”

AKP’Lİ YÖNETİCİLER SAVUNDU

Zorlu’nun çıkışının ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Faruk Kanca ile Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Fındıkçı’yı savunan açıklamalar yaptı. Ancak bu savunma, mecliste tansiyonu daha da yükseltti.

CHP’li Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, söz alarak savunma yapan AKP'li isimlere sert çıktı:

“Bir kişiyi savunacaksanız bari inanarak savunun. ‘Demek istemedi, yanlış anlaşıldı’ gibi ifadeler bu Meclise yakışmıyor. Herkes biliyor bu kişinin ne kadar işe gidip gitmediğini, neyi kastederek paylaşımlar yaptığını. Hata yapılır ama amiri soruşturma başlatır, sonucunda gereği yapılır.

Daha önce de benzer eylemleri oldu. Eğer işlem yapılmazsa yarın yine aynısını yapar. Meclis Başkanvekilinin bu kişiyi savunması doğru değildir.”