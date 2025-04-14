Tartışmalı İklim Kanunu teklifi görüşmesi sürecek

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “İklim Kanunu” adıyla Meclis’e sunulan teklifin iklim krizine karşı bilimsel, kamucu ve toplumsal temelli bir mücadele ortaya koymaktan uzak olduğunu belirterek "Teklifin merkezine karbon ticaretini koyup, doğayı piyasa kurallarına teslim eden bu düzenleme, kamu yararı gözetmiyor. Sera gazı azaltımı için somut hedefler, kömürden çıkış planı, adil geçiş mekanizmaları, çiftçiyi ve işçiyi koruyacak sosyal politikalar bu teklifte yok. Emisyon ticaretiyle çevreyi kirletmenin bedelini ödeme imtiyazı yaratılıyor, ancak elde edilecek karbon gelirlerinin nasıl, kime ve hangi öncelikle kullanılacağı bile belirsiz. Ormanları, suyu, toprağı koruyacak tek bir yapısal düzenleme sunulmadan, sadece piyasa enstrümanlarıyla iklim kriziyle mücadele edilemez" dedi.

Genç, söz konuşu teklifin doğayı korumak için değil; doğayı pazara açmak, halkın sırtından toplanan gelirleri sermaye gruplarına aktarmak için hazırlandığını kaydederek "Ne yerel yönetimler sürece dahil edilmiştir, ne meslek odaları, üniversiteler ya da yurttaşlar dinlenmiştir. Bu teklifin tamamına karşıyız. Türkiye’nin doğasını, suyunu, havasını ve geleceğini koruyacak gerçek bir iklim yasasını savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Muhalefet partilerinin ve kitle örgütlerinin tepki gösterdiği toplam 20 maddelik kanun teklifinin ilk dört maddesi geçen hafta kabul edilmişti.