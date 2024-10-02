Tartışmalı isim Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu!

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Danıştay'a 3, Yargıtay'a da 8 yeni üye seçti. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Yargıtay üyesi oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu yüksek yargıya üye seçiminin ardından yedi kişilik bir kararname yayımladı. Kararname ile üye seçilen isimlerin yerlerine görevlendirmeler yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek atandı.

HSK Genel Kurulu’nda bugün yapılan toplantı sonucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtay üyeliğine seçildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10.İDD Başkanı Cengiz Aydemir ve Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu da yeni Danıştay üyeleri oldu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI BELLİ OLDU

Hakimler ve Savcılar Kurulu yüksek yargıya üye seçiminin ardından yedi kişilik bir kararname yayımladı. Kararname ile üye seçilen isimlerin yerlerine görevlendirmeler yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek atandı.

AKIN GÜRLEK HANGİ KARARLARA İMZA ATMIŞTI?

Önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, daha sonra da 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başkanlık görevi yürüten Gürlek, muhaliflerin yargılandığı davalarda tartışma yaratan hâkim olarak tanınıyor. Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek beş ayrı suçtan yargılamış, 9 yıl 8 ay 20 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

Gürlek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a da “terör örgütü propagandası” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararını uygulamayan Gürlek, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM’nin Berberoğlu kararı uygulanmaması üzerine Gürlek’i “Yeni Zekeriya Öz” diyerek suçlamıştı. Gürlek bu ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na açtığı 75 bin TL’lik tazminat davasını da kaybetmişti. AYM, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar vermişti