Tartışmalı kanun teklifleri görüşülecek

Haber Merkezi

TBMM, bayramı tatilinin ardından 8 Nisan Salı çalışmalarına başlıyor. Genel Kurul’da, Türkiye’nin ilk İklim Kanunu olacak kanun teklifinin ele alınması bekleniyor. Teklif, şirketlerin çıkarlarını gözettiği, sosyoekonomik maliyeti emekçilerin sırtına yükleyeceği gibi gerekçelerle eleştiriliyor. TBMM’de ayrıca, 9 Nisan Çarşamba Kartalkaya’daki otel yangınını araştırma komisyonunda, yangınla ilgili soruşturmada görev alan bilirkişiler dinlenecek.

TBMM’nin, Genel Kurul’da, emeklilere bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini de öngören kanun teklifinin 27 Mart’ta yasalaşmasının ardından başladığı tatil bu hafta sona eriyor.

Genel Kurul, 8 Nisan Salı çalışmalarına başlayacak. İklim değişikliğiyle mücadele amacıyla genel ilkeleri belirleyen tartışmalı İklim Kanunu Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanması bekleniyor.