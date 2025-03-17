Tartışmalı kitaba imza günü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonuyla Ankara Hacı Bayram Veli Camii avlusunda düzenlenen 42’nci Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nda söyleşi ve imza gününe katıldı. Fuardaki söyleşide konuşan Başkan Erbaş’ın, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladığı belirtildi. Fuara, Altındağ Müftülüğüne bağlı Necip Fazıl Kısakürek Diyanet Gençlik Merkezi öğrencilerinin yer aldığı Ankara İzci Kulübü üyeleri de taşındı.

Erbaş’ın söyleşinin ardından kitaplarını imzalamak için geçtiği alanda, fotoğraf karesine kamuoyunun ismini Erzurum Palandöken’deki Kuran kursunda yaşanan çocuk istismarı skandalının ardından duyduğu bir isim de girdi.

TARTIŞMALI MÜFTÜ KAREDE

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocuklar için Ramazan Günlükleri isimli kitabını imzalarken Kuran kursunda çocukların istismara maruz bırakılması nedeniyle görevden alınan ancak daha sonra adeta terfi ettirilerek Altındağ Müftüsü olarak atanan Abdulhalim Acar’ın da eşlik ettiği öğrenildi.

ÖĞRENCİLER HEDEFTE

Erbaş’ın çocuklar için imzaladığı kitaptaki ifadeler de dikkati çekti. Ali Erbaş imzalı, “Ramazan Günlükleri” isimli kitapta, üniversite kampüsleri yatak odalarına benzetilerek, “Ancak yatak odalarında rastlanacak bazı hareketler üniversite kampüslerinde yapılıyor” denildi. Erbaş kitapta, güzel ve mevki sahibi bir kadının, gayrimeşru davetine, “Ben Allah’tan korkarım” diyerek yaklaşmayan insanın, “Yedi sınıf insanın beşincisi” olduğunu belirten hadisi paylaştı. Müslümanların zinadan uzak durması telkininde bulunan Erbaş, sokaklarda, üniversite kampüslerinde ve lise çevrelerinde bunu uygun hareket edilmediğini ifade etti. Küçük yaşta çocuklar için imzalanan kitapta, şunlar kaydedildi: “Ancak yatak odalarında rastlanılacak bazı hal ve hareketlerin sokaklarda, üniversite kampüslerinde hatta liselerin çevrelerinde bile Müslümanlığı ile övünen bizim insanlarımızın çocukları tarafından yapılıyor. Bu bizi düşündürmeli, sabahlara kadar uyutmamalı, ‘Biz nerede yanlış yaptık, çocuklarımızı Kur’an ve Peygamber ahlakından bu kadar uzaklaştıran şeyler nelerdir’ sorularını sorarak yeniden muhasebe yapmamıza vesile olmalı.”

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ÖDÜLLÜ MÜFTÜ

İmza gününde Ali Erbaş ile aynı kareye giren Abdulhalim Acar’ın kariyer çizgisi dikkati çekiyor. Kuran kursundaki skandalın açığa çıkmasının ardından açığa alınan Acar, 15 Mart 2022 tarihinde Ankara İl Müftü Yardımcısı olarak atanırken 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla da Ankara’nın en büyük ilçelerinden Altındağ’da İlçe Müftüsü olarak görev yapıyor.