Tartışmalı madde TBMM'de kabul edildi: Zeytinlikler madenlere açılacak

Zeytin ağaçlarının kıyımının önünü açacağı gerekçesiyle tepki çeken Kanun Teklifi'nin ilgili maddesi Meclis'te kabul edildi.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM''ye sunulan teklifin görüşmeleri tartışmalı geçti. Muhalefet milletvekilleri ve çevre savunucularının tepkisine rağmen teklif Meclis'te kabul edildi.

TEKLİFTE NELER VAR?

AKP milletvekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan kanun teklifi, kamuoyunun ve çevre savunucularının tepkisine neden oldu.

Teklifin en tartışmalı maddesi olan 11’inci maddesine göre, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlarda madencilik faaliyetleri yürütülebilecek.

Zeytinlikler, maden sahaları için kamulaştırılabilecek. Madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alana denk gelmesi ve “Madencilik faaliyetlerinin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması” durumunda madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçları, başka bir alana taşınacak. Bakanlık, “Kamu yararını” dikkate alarak zeytinliklerin olduğu bölgede madencilik faaliyetlerine izin verebilecek.