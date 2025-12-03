Tartışmalı paket görüşülecek

Haber Merkezi

Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan 11'nci Yargı Paketi bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 27 Kasım'da Meclis Başkanlığı'na sunulan ve 38 maddeden oluşan paketin, ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik müdahaleler içermesi dikkat çekti. Sanal bahis, sanal kumar, dolandırıcılık, trafikte yol kesme suçlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra yeni bir infaz düzenlemesi de yer alan pakette siyasi tutsaklarla ilgili bir düzenleme bulunmuyor. 11’inci Yargı Paketi’nde "covid izni, kısmi af" olarak da adlandırılan uygulamanın kapsamı genişletildi. Paketin detaylarını basına açıklayan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler covid düzenlenmesinin af olmadığını belirterek, "Üç yıl daha erken denetimli serbestlik olacak" dedi. Düzenlemeden 50-55 bin kişinin yararlanacağı tahmin ediliyor. Düzenleme yasalaşırsa, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ancak cezası kesinleşmeyenler de denetimli serbestlik süresini dışarıda tamamlayabilecek.

ÇETE CEZASI ARTIRILIYOR

Meclis Başkanlığı'na sunulan düzenlemede, "suça sürüklenen çocuklar"a yönelik ceza artırımını içeren düzenlemenin de yer alması planlanmıştı. Bu konu 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı. Ancak AKP grubunda yapılan son değerlendirmelerde "çocuğun üstün yararı" ilkesi dikkate alınarak düzenlemeden vazgeçildi. Ancak yargı paketinde, çocukları kullanan çetelere verilen cezalar artırılıyor. Silahlı çetelerin, 18 yaşın altındakileri suç aracı olarak kullanması durumunda örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önü açılıyor.Buna ek olarak toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

TRAFİKTE YOL KESME SUÇU

Ayrıca, trafikte "yol kesme" eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Pakette taksirle yaralama suçunun cezası artırılıyor. Basit halde yaralama cezası 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE

Dolandırıcılıkla daha güçlü şekilde mücadele edilmesi için bilişim suçlarına ve mobil hatlara yönelik bazı düzenlemeler de önerildi. Buna göre, fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri olmadan banka hesabı açılamayacak. Şüpheli durumlarda ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek. Ayrıca, bir kişi adına alınabilecek GSM hat sayısı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sınırlanacak. Belirlenen sınıra uymayan kişilere ve operatörlere cezai işlem uygulanacak.

GSS BORÇLARI SİLİNECEK

11. Yargı Paketi'nde GSS'ye ilişkin de bir madde yer aldı. Pakete eklenen madde ile 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 500 bin kişinin faydalanacağı tahmin ediliyor. Toplamda 3 milyar 258 milyon liralık prim, gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun silineceği belirtiliyor.

LGBTİ+’DA GERİ ADIM

Taslakta yer alan LGBTİ+ bireylere yönelik "cinsiyet değişikliğine" ilişkin düzenleme tepki çekmişti. Taslakta, "Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilir" düzenlemesi öngörülmüştü. Gelen tepkiler üzerine düzenleme paketten çıkarıldı.