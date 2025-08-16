Tartışmalı protokole rekor ödenek: Aile Bakanlığı’ndan Diyanet’e 138,7 milyon TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 27 Ocak’ta, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzalandı. 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında imzalandığı belirtilen protokol ile “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin” çocuklarını 4-6 yaş Kuran kurslarına kayıt ettirmeleri halinde kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanması öngörüldü.

Bakanlık ile Diyanet arasında imzalanan protokol, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşındı. Çok sayıda derneğin protokolün yürütmesinin durdurulması talebiyle yaptığı başvurunun talep dilekçelerinde, kamu bütçesinden belirli bir inanç için harcama yapılmasının, “Ayrımcılık” olduğu kaydedildi.

İTİRAZLAR DİKKATE ALINMIYOR

Tüm itirazlara ve devam eden yargı sürecine karşın Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, protokolü işletmeye devam etti. Yürürlükteki protokol kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca Diyanet İşleri Başkanlığı’na Ocak 2023 ile Haziran 2025 dönemini kapsayan iki buçuk yılda aktarılan toplam kaynak hesaplandı.

REKOR TRANSFER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 17 Ocak 2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında 2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na 50 milyon 789 bin 850 TL aktardığı belirtildi.

Bakanlık, protokol kapsamında 2024 yılında ise Diyanet’e, 4-6 Yaş Kuran Kursları için 41 milyon 367 bin 150 TL gönderdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurslardaki çocukların ücretsiz Kuran Kursu almaları için” 2025’in ilk yarısında Diyanet’e ödediği para da belli oldu. Bakanlığın, 46 bin 695 çocuk için Diyanet’e, Ocak-Haziran 2025 döneminde 45 milyon 740 bin 700 TL kaynak aktardığı bildirildi. Protokol kapsamında 2023 ve 2024 yılları ile 2025’in ilk yarısında Diyanet’e aktarılan toplam kaynak ise kayıtlara, 137 milyon 897 bin 700 TL olarak geçti.