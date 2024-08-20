Tartışmalı rektör ataması

Haber Merkezi

Trakya Üniversitesi’ne (TÜ) atanan yeni rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, akademik dergilerde yayınlanan makalelerdeki ifadelerle dikkat çekiyor. Hatipler’in imzasını taşıyan bazı makalelerde LGBTİ ve kadın düşmanı ifadeler yer alıyor.

Evrensel’in haberine göre, Hatipler, 2023’te Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nde "Modernizmden Postmodernizme Aile" başlıklı bir makale yayınladı. Makalede kadınların iş hayatında yer almasını, toplumsal hayatın daha sağlam bir parçası olacakları adımlar atmaya başlamasını ve haklar elde etmesini aile kavramını bozan ve gücünü kıran sebepler olarak tanımlıyor.

Makalenin ilerleyen bölümündeyse kadınların evliliklerini çocuk yapmadan sürdürme istekleri evlilikleri bozucu nedenlerden birisi olarak savunuluyor. Cümlenin devamında eşcinsel evlilikler "sosyal bir sapma" olarak ifade ediliyor.

AKP’DEN ADAY OLMUŞ

16 Ağustos’ta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Trakya Üniversitesine rektör olarak atanan Hatipler, iki kez AKP’nin Edirne Belediye başkan adayı oldu ancak seçilemedi.