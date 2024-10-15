Tartışmalı savunma sanayii teklifi: Tepki çeken kredi kartı maddesi için alternatif düşünülüyor

BirGün/ANKARA

AKP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu ve kamuoyunda büyük eleştirilere neden olan "Savunma Sanayii Destekleme Fonu" için alternatifler düşünülüyor.

Savunma sanayii destekleme fonuna gelir yaratma amacıyla sunulan kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

Öte yandan teklifin tartışma yaratan kredi kartı maddesine ilişkin alternatiflerin düşünüldüğü öğrenildi.

Bu kapsamda, kart limitlerinin 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükseltilmesi, fona aktarılacak tutarın yarı yarıya düşürülmesi, fon payının bankalardan alınması gibi seçenekler gündemde olacak.

KREDİ KARTINA MADDESİNE TEPKİ BÜYÜK

Savunma Sanayii Destekleme Fonu için yeni vergiler öngören kanun değişikliği teklifi kamuoyunda büyük tepki çekti.

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL ücret alınmasını da içeren teklif, yurttaşlar tarafından eleştirildi. Teklif henüz yasalaşmadan çok sayıda kredi kartı kullancısı limitlerini 100 bin liranın altına düşürmek için bankalara başvurdu.

Başvurular karşısında bazı bankalar, müşteri hizmetleri numaralarına yasa teklifinin yürürlükte olmadığına dair otomatik mesaj bırakmak zorunda kaldı. Kimi bankaların uygulamalarında "Kredi kartlarına savunma sanayine ilişkin katkı payı alınması için yapılan düzenleme TBMM’ye sunulan kanun teklifi olup henüz yürürlükte değildir" mesajı yer aldı.