Tartışmalı şirketten fahiş kiralama

Orman yangınları ile mücadele kapsamında bütçesine konulan 500 milyon TL’ye Ocak-Haziran 2024 döneminde dokunmayan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), tartışmalı bir kiralama ihalesine imza attı. Orman yangınlarının yoğun yaşandığı Haziran-Eylül döneminden önce helikopter ve uçak alımına yönelik ayrılan kaynağa dokunmayan OGM, ancak Ağustos ayında helikopter kiralayabildi. Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı 2 Ağustos’ta, “Orta Sınıf Helikoptere Kiralama” ihalesi düzenledi.

Pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihale kapsamında beş adet helikopter kiralanacağı belirtildi. Müdürlük, ihaleye kısmi teklif verilebileceğini kaydetti. Kısmi teklife açık ihale kapsamında ilk anlaşma, CMC Savunma Sanayi isimli şirketle yapıldı. THK’nin, “5 bin litre su kapasitesi” şartına takılarak giremediği ihaleye giren ve ‘‘Rus yangın söndürme uçaklarını Türkiye’ye getiren şirket” olarak bilinen şirket ile fahiş tutarda sözleşme imzalandı.

Buna göre, OGM’nin 62,5 milyon TL harcama öngördüğü helikopter kiralaması kapsamında şirket ile 81 milyon 180 bin TL’lik anlaşma sağlandı. 5 Ağustos’ta idareye teslim edilecek helikopterin, 31 Ekim’e kadar kullanılacağı kaydedildi. Toplam 81,1 milyon TL harcanarak kiralanan ve 116 gün boyunca kullanılacak helikopterin OGM’ye günlük maliyeti, 699 bin 827 TL olarak hesaplandı.