Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tartıştığı 2 kadını vurup intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Çetin Gençay (36), tartıştığı kadınlardan Feriye Gözüala (25) tabancayla vurarak öldürdü, Hamiyet G.'yi (25) yaraladı. Gençay, aynı tabanca ile kendi yaşamına da son verdi.

Güncel
  • 07.09.2024 23:13
  • Giriş: 07.09.2024 23:13
  • Güncelleme: 07.09.2024 23:18
Kaynak: DHA
Tartıştığı 2 kadını vurup intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı
DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde Çetin Gençay, bilinmeyen nedenle Feriye Gözüala ve Hamiyet G. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gençay, yanındaki tabancayla iki kadına da ateş etti.

Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken Hamiyet G. ise ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

100 METRE UZAKLAŞIP İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan Gençay 100 metre ileride aynı tabanca ile başına ateş ederek, kendi yaşamına da son verdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Egzozcuda eski çalışan cinayeti: 17 yaşındaki genci sırtından bıçaklayıp öldürdü
BirGün'e Abone Ol