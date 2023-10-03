Tartıştığı adamı ayağından vuran zanlı tutuklandı

Zonguldak’ta aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiyi ayağından silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 09.00 sıralarında Asma Mahallesi Avni Cinel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, önceye dayalı aralarında husumet olduğu iddia edilen İ.K. ile Aziz A. bir çayevinin önünde tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce İ.K., belinden çıkardığı silahla 34 yaşındaki Aziz A.’yı ayağından yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra suç aletiyle birlikte yakalanan İ.K. ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.