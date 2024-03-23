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Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla yaralayan 23 yaşındaki kadın gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2024 23:21
  • Giriş: 23.03.2024 23:21
  • Güncelleme: 23.03.2024 23:21
Kaynak: İHA
Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı


Olay, Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki G.C. ile annesi N.N. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda G.C., annesini bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı anne N.N., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan ve daha sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli G.C.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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