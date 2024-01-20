Tartıştığı arkadaşını öldürülen şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tartıştığı Afganistan uyruklu Aziz Hacıtturgul'ü (19) bıçaklayarak öldüren aynı ülke vatandaşı Hasib A. (16), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün Ergene ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Her ikisi de Afganistan uyruklu olan Hasib A. ile Aziz Hacıturgul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, Hasib A. Hacıturgul'u bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Hacıturgul, kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla şüpheli Hasib A.'nın İstanbul'da olduğu belirlendi.

Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Tekirdağ'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasib A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.