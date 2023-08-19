Tartıştığı genci silahla yaralayan muhtar tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde köy kahvesinde tartıştığı genci silahla yaralayan muhtar mahkemece tutuklandı.



Olay, sabah saatlerinde Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi. Koyunculuk yapan Uğur Demirel (29) arkadaşları ile köy kahvesinde oturdukları esnada iddiaya göre, mahalle muhtarı Mehmet Dönmez gelerek gençle tartışmaya başladı.

Uğur Demirel’e ait koyunların vatandaşların bahçelerine girip zarar verdiği iddiasıyla çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre silahı çıkaran muhtar Mehmet Dönmez gence 3 el ateş etti. İki bacağından mermi isabet eden Demirel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç adam tedavi altına alınırken, mahalle muhtarı Mehmet Dönmez jandarmaya giderek teslim oldu.

Dönmez, jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkan Mehmet Dönmez tutuklanarak cezaevine gönderildi.