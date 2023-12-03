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Tartıştığı husumetlisini vurup, kaçtı

Ajans Haberleri
  • 03.12.2023 17:19
  • Giriş: 03.12.2023 17:19
  • Güncelleme: 03.12.2023 17:20
Kaynak: DHA
Tartıştığı husumetlisini vurup, kaçtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde G.A., tartıştığı husumetlisi E.Ö.'yü tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi'nde meydana geldi.

Önceden husumetli oldukları belirtilen E.Ö. ile G.A. kıraathanede karşılaştı.

İkili arasındaki tartışma, büyüdü. Bu sırada G.A., yanındaki tabanca ile E.Ö.'ye ateş açtı.

E.Ö. bacağından vurulurken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

E.Ö. özel araçla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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