Tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulmuştu, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan 45 yaşındaki Emre Sarıca, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Cumartesi günü Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, taraflar arasında çıkan tartışmada 45 yaşındaki Emre Sarıca, 65 yaşındaki K.E. tarafından tüfekle karnından vuruldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, hastaneye sevk edildi. Sarıca, tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.

Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.