Tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Maltepe'de trafikte tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ölümüne yol açtığı belirlenen ve gözaltına alınan sürücü B.E. tutuklandı.

Fındıklı Mahallesi'nde gece saatlerinde B.E. (27) ile Baran İren (27) arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle B.E, 01 AEM 120 plakalı aracını İren'in üzerine sürerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İren, ağır yaralandı.

Sürücü B.E. ise olay yerinden kaçtı.

Haber üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. İren, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını yitirdi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kasten adam öldürme" suçundan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırma neticesinde şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli B.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüpheli B.E, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.