Tartıştığı kişiyi bacağından vuran Yeniden Refah Partisi İl Başkanı tutuklandı

Aydın’ın Söke ilçesinde, yerel bir internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna’yı tabancayla bacağından vuran Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hüseyin Kaya tutuklandı.

Olay, dün (9 Ocak) saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Konak Mahallesi Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yerel bir internet sitesi sahibi Durmuş Tuna ile Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kaya, yanında bulunan tabancayla Tuna’yı bacağından vurarak yaraladı, ardından darbetti.

Hüseyin Kaya

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi süren Tuna’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GEREKÇE "GAZETECİLİK FAALİYETİ"

Gözaltına alınan Hüseyin Kaya, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün mahkemeye sevk edildi.

Kaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Öte yandan, yaralı Durmuş Tuna'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaya'nın, Tuna ile bir haber sitesinde kendisi hakkında yazdığı yazı nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.