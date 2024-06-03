Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu

Rize’de bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kişiyi silahla vurarak kaçtı.

Rize'de tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu.

Olay, Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde saat 21.00 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarında E.Y. ile H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında H.K., belinden çıkardığı tabancayla E.Y.’ye 2 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan E.Y. ayağından yaralanırken, H.K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ambulansla Rize Devlet Hastanesi’ne götürdü.

E.Y. hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.