Tartıştığı kız kardeşlere kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Malatya’da bir kişi, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kız kardeşe kurşun yağdırdı. Olayda 2 kişi yaralandı.



Olay, 22.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Bostanbaşı kavşağı mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce akaryakıt istasyonunun oto yıkıma bölümüne araçla gelen A.G. ile kardeş oldukları belirtilen A.G. ve E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası A.G. tabanca ile kardeşlere kurşun yağdırdı. Bacak kısımlarına isabet alan iki kardeş yaralanırken zanlı kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı A.G. ile E.G. Malatya Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay yerinde inceleme yapan ekipler 3’ü dolu, 5’i boş 8 kovan buldu.



Olayın zanlısının suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.



