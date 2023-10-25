Tartıştığı komşusunu öldürdü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Kemal G., (29) apartman girişinde tartıştığı komşusu Tuncay Berkil'i (44), bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Afet Evleri’nde meydana geldi. Termik santralde işçi olan Tuncay Berkil, çocuklarıyla fırından simit alıp, oturdukları apartmana girerken aralarında sorun olan Kemal G. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Kemal G., Berkil’i vücudunun birçok yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tuncay Berkil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Kemal G., gözaltına alındı.

Tuncay Berkil’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.