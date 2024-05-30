Tartıştığı öğretmeni darp eden veli gözaltına alındı

Kırıkkale’de tartıştığı sınıf öğretmenini, attığı yumrukla yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Kale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni M.K. Y.Ç. ismindeki veli tarafından darbedildi. Öğretmeni darbeden zanlı gözaltına alındı.

Olay, Kırıkkale il merkezinde bulunan Kale Şehit Ferhat Bozkurt İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda görevli sınıf öğretmeni M.K. ile öğrenci velisi Y.Ç. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında, öğretmen M.K., Y.Ç. tarafından darp edildi. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çenesine aldığı yumruk darbesi ile yaralanan M.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öğretmeni darp eden Y.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konu ile ilgili Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Şehrimizdeki bir ilkokulumuzda sınıf öğretmenimiz öğrenci velisi tarafından, görev yaptığı okulda fiziki şiddete maruz kalarak darp edilmiştir. Ambulansla hastaneye götürüldükten sonra acil serviste tedavi edilerek taburcu olan öğretmenimizi ziyaret eden Milli Eğitim Müdürümüz Rıza Aydın, geçmiş olsun dileklerini ileterek öğretmenimizin durumun hakkında doktordan bilgi almıştır. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Öğretmene yönelik şiddet olayını kınıyor ve başta öğretmenimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu ve benzer olayların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz” denildi.