Tartıştıktan sonra denize atlayan 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de tartışma sonrası denize atlayan 2 kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Sarıyer'de tartıştıktan sonra denize atlayan iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ramazan K. ile Aleyna S, dün sabah beraber geldikleri Emirgan sahilinde araç içinde tartıştı.

Araçtan inen Aleyna S'nin denize atladığını gören Ramazan K. de arkadaşını kurtarmak için suya girdi.

Olay yerine çağrılan sahil güvenlik ve deniz polisi ekiplerinin denizden çıkardığı Aleyna S. ve Ramazan K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aleyna S. ve Ramazan K, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.